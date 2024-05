Hoofdlijnenakkoord: visserij krijgt weer eigen ministerie

Een ministerie met visserij in de naam was er voor het laatst in 1989, het ministerie van Landbouw en Visserij. De vier formerende partijen willen dat visserij nu terugkeert in een ministerie. Een wens die de BBB in het verkiezingsprogramma had uitgesproken.

In het regeerakkoord op hoofdlijnen – getiteld Hoop, Lef en Trots – krijgt de visserij veel aandacht. ‘We zijn trots op onze Nederlandse vissers, die al eeuwenlang hun bijdrage leveren aan de voedselzekerheid. We gaan er weer voor zorgen dat vissers en de visserijsector daar omheen een goede boterham kunnen verdienen. Het voortbestaan van de Nederlandse visserij is cruciaal voor Nederland. Daarom wordt de visserijsector maximaal ondersteund bij het krijgen van een toekomstbestendige vloot. Vissers horen bij de Nederlandse cultuur en er wordt alles aan gedaan om voor de vissers te vechten. Ook in Brussel. Vissers worden ondersteund bij innovaties, veiligheid en het ontwikkelen van duurzame vistechnieken.’

Pulsvissserij

Onderdeel daarvan is een terugkeer van de pulsvisserij. ‘In Europa wordt door Nederland alles op alles gezet om de pulsvisserij weer toe te staan.’ Dat stond ook in de programma’s van PVV, NSC en BBB.

Visserij in ministerie De visserij is vaker gekomen en gegaan in een ministerie. Zo bestond er een ministerie van Landbouw en Visserij van 1935 tot 1937, van 1940 tot 1945 en van 1959 tot 1989. Tussen 1945 en 1959 was er een ministerie Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Vanaf 1989 werd de naam gewijzigd in het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In 2003 verdween visserij uit de naam en werd het Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verder willen de partijen ‘snel een betere toegang tot de Noordzee en andere visgronden met voldoende ruimte voor de visserij’. En de partijen gaan ‘visakkers’ aanwijzen ‘Bodemvisserij en garnalenvisserij hebben het zwaar. Samen met deze groepen vissers wordt actief gezocht naar grote gebieden die we als ‘visakkers’ gaan bestempelen en waar de bodemvisserij en garnalenvisserij voorrang krijgen.

Ook krijgt de visserij voorrang op windparken. ‘Windmolens komen zoveel mogelijk op zee, in plaats van op land, waarbij eerst wordt gekeken naar ruimte voor de visserij. Hier wordt een zorgvuldige balans gezocht.’

Binnenvaart

De binnenvaart krijgt in het regeerakkoord aanzienlijk minder aandacht. Wel is duidelijk dat de partijen de bevaarbaarheid van de rivieren willen bevorderen, door ze meer ruimte te geven. ‘Rivieren zijn van groot belang voor Nederland, voor goederenvervoer per binnenvaart, maar ook voor de zoetwaterbeschikbaarheid, waterberging, natuur en recreatie. Het programma Ruimte voor de Rivier wordt geactualiseerd, rivieren blijven bevaarbaar en krijgen meer ruimte.’

En de bevaarbaarheid van de IJssel wordt als ‘prioritair knelpunt’ aangewezen. Dat is een wens van de BBB. Ook worden de eerder gepauzeerde projecten weer opgepakt, wanneer het kan. Dat zijn de Volkerak- en Kreekraksluizen en de vaarweg IJsselmeer-Meppel.

Accijnsvrije gasolie en ZES

Over accijnsvrije gasolie waren de partijen in de programma’s niet eenduidig. De VVD en NSC wilden af van deze belastingvrijstelling voor de binnenvaart. De BBB en PVV lieten zich er niet specifiek over uit, maar staan niet bekend als partijen die snel af willen van fossiele subsidies. De accijnsvrije gasolie voor de binnenvaart is een van die maatregelen, dat is geregeld in de Akte van Mannheim uit 1868. Over de fossiele subsidies staat in het hoofdlijnenakkoord: ‘Afbouw van fossiele subsidies voor de energievoorziening vindt plaats in Europees verband’. Het lijkt erop dat Nederland in ieder geval niet de kar gaat trekken om de Akte van Mannheim af te schaffen.

Het Nationaal Groeifonds wordt uitgefaseerd. Het doel van het vorige kabinet was om met dit fonds 20 miljard euro te investeren in projecten in de periode van 2021 tot 2025. Ronde vier en vijf komen te vervallen. Dat heeft geen invloed op Zero Emission Services (ZES). ZES kreeg wist in de tweede ronde 50 miljoen euro te krijgen om het varen op batterijcontainers op te schalen. In het regeerakkoord staat dat de afspraken uit ronde een, twee en drie worden nagekomen.