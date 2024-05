Personeelsadvertentie bepaalt studiekeuze Thijs Blankestijn

‘Het liefst een eigen schip’

STC-leerling Thijs Blankestijn vaart als lichtmatroos op de De tijd zal ’t leren. Schipper Leen Buijs is verbaasd over de stuurmanskunst van zijn leerling. Van huis uit heeft hij niets met de binnenvaart van doen. Zijn vader is landmeter en in zijn verdere familie zitten een bakker, een verpleegkundige, een vrachtwagenchauffeur, een juf en een politieagent, maar géén binnenschipper.