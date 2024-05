Thyssenkrupp dagvaardt Defensie over onderzeebootorder

Defensie bestudeert de dagvaarding met de Landsadvocaat. Zolang deze procedure voorligt bij de rechter kan de staatssecretaris verder geen nadere mededelingen doen. ‘In het bijzonder kan ik niet vooruitlopen op de mogelijke uitkomst van deze procedure.’

Het nieuws dat Thyssenkrupp van plan was naar de rechter te stappen, kwam al eerder naar buiten, maar is nu pas bevestigd. De Duitse werf is het niet eens met hoe de aanbesteding is verlopen, met name waar het gaat om de ontwerpdetails van de onderzeeboten.

