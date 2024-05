Zero Emission Services en Future Proof Shipping stappen in emissiehandel

Carbon insetting

Een schip op batterijen van Zero Emission Services (ZES) en een waterstofschip van Future Proof Shipping (FPS) zijn hoofdrolspelers in een proef met ‘carbon insetting’ voor de binnenvaart. Beide zero emissie-schepen gaan verhandelbare duurzaamheidscertificaten verzamelen. Op die manier is de uitstootreductie te vermarkten. De proef wordt begeleid door 123Carbon.