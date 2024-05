Cheque van 5000 euro voor Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten

Dat bedrag is een flinke bijdrage in de geplande duikexpeditie naar het wrak van de UK-58 op zo’n 30 mijl noordwest van Vlieland. In januari 1966 verging de Urker kotter met man en muis. Het doel van de nog jonge stichting, het opsporen en identificeren van scheepswrakken spreekt de gebroeders Dirk en Wim Plugge enorm aan, ook al omdat op Scheveningen velen wel een op zee vermist familielid hebben.

Tijdens het recente ‘Open Huis’ van de nieuwe vestiging achter de visafslag wilde de familie Plugge geen cadeaus in ontvangst nemen, maar konden genodigden een gift storten op een speciale rekening met de bedoeling de opbrengst aan de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten te overhandigen. Meeldijk was in zijn nopjes en legde uit hoe belangrijk het is voor nabestaanden om een vermist wrak op te sporen.

