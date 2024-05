Lijst verloren objecten uit MSC Zoe geheimgehouden uit vrees voor wrakplunderaars

Op basis van de sonarbeelden in een gebied van 3000 vierkante kilometer werd een zogeheten Master Target List gemaakt. MSC had opdracht gegeven voor het in kaart brengen van ladingresten om die vervolgens te laten opruimen. Die lijst werd alleen gedeeld met Rijkswaterstaat en achter slot en grendel bewaard. Uiteindelijk zorgde de Waddenvereniging er in 2023 via een procedure in het kader van de Wet open overheid (WOO) voor dat de opnames toch openbaar werden.

Nog 800 ton

De Kamerleden Bamenga en De Hoop vroegen de minister onder meer of het niet zeer kwalijk is dat er nog zo’n 800 ton afval van de MSC Zoe op de bodem van de zee ligt. Dat is ongeveer een kwart van de 3000 ton lading die overboord is gegaan. Volgens de minister gaat het kleine objecten die moeilijk te vinden zijn en verspreid liggen over een groot Nederlands-Duits gebied. Het zou onevenredig veel milieubelastende inspanningen vergen en hoge kosten met zich meebrengen, aldus de minister.

Vergoeding voor berging

Er is ook onderzoek gedaan naar de ecologische effecten op lange termijn van het laten liggen van de lading. Daarover zegt Harbers: ‘De resultaten laten zien dat er geen significante negatieve effecten zijn van de onderzochte microplastics op de (bodem)ecologie van de Waddenzee en Noordzee. Overigens zijn met de reder afspraken gemaakt over financiële bijdragen wanneer nog ladingresten aanspoelen of in zee worden aangetroffen, bijvoorbeeld in netten van vissers.

Over het bezwaarschrift in het kader van de WOO zegt de minister: ‘In juni 2023 is bij Rijkswaterstaat een verzoek op grond van de WOO ingediend waarin om openbaarmaking van de Master Target List werd gevraagd. Dat resulteerde in de publicatie van de Master Target List en andere informatie op 21 december 2023, waarbij locatiegegevens slechts gedeeltelijk werden vrijgegeven vanwege erfgoedbelangen. Naar aanleiding van het bezwaarschrift is overigens komen vast te staan dat de WOO in dit geval geen grond biedt voor weigering vanwege erfgoedbelangen.’

6000 objecten

Overigens bestrijdt de minister dat wat er nu nog aan rommel in het gebied ligt, als zwerfafval wordt beschouwd. ‘Op de Master Target List stonden 6000 objecten in een gebied ter grootte van de provincie Utrecht. Een derde daarvan kon aan de MSC Zoe worden gekoppeld. De rest bestaat uit een grote variëteit aan zaken zoals ankers, ankerkettingen, visnetten, stenen en dergelijke. Maar als er nog ladingresten van de MSC Zoe worden gevonden of andere zaken geborgen, levert Rijkswaterstaat een bijdrage in de kosten van de berging. Zo is er in 2023 70.000 euro bijgedragen uit het fonds Fishing for Litter aan het project Cleanup XL van de Waddenvereniging.’

