Ladingbrand in coaster zet Deense kustplaats in de rook

Geen gewonden

Een ladingbrand in het ruim van de coaster Rix Munte heeft dinsdagmiddag 30 april voor ernstige rookoverlast gezorgd in het Deense Køge aan de Sont. Het 99,90 meter lange onder Portugese vlag varende schip lag in de haven toen de brand uitbrak. Het was geladen met afval, waaronder veel plastic en metaal.