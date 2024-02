Praktijkproef moet imagoprobleem biobrandstof zoals FAME verhelpen

Er is een grote praktijkproef met biodiesels zoals FAME in de binnenvaart nodig om het imagoprobleem van deze brandstoffen te verhelpen. Dat stelt onderzoeksbureau Panteia in zijn eindrapportage over dit onderwerp, die het ministerie van infrastructuur en Waterstaat eind januari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Demissionair minister Mark Harbers zei in het commissiedebat dat zo’n proef op komst is.

Het ministerie vroeg Panteia onderzoek te doen nadat in de binnenvaart motorstoringen waren opgetreden als gevolg van het gebruik van biobrandstof. Het ministerie ontving het eindrapport in april 2023, maar maakte het nu pas openbaar.

Panteia sprak uitgebreid met de brancheverenigingen, scheepsverzekeraars, motorfabrikanten, brandstofleveranciers, brandstofproducenten en het ministerie. Op basis daarvan stelt het onderzoeksbureau dat biodiesel een imagoprobleem heeft. ‘Kortstondige introductie, zonder aankondiging, heeft in de winter 2019-2020 geleid tot diverse problemen, waaronder geblokkeerde filters en stilvallende motoren’, schrijft Panteia. ‘En hoewel een substantieel deel van de meldingen betrekking had op ChangeTL, dat niet binnen de geldende specificaties voor dieselbrandstof valt, hebben de incidenten wel tot een imagoprobleem geleid.’

Proef minimaal een jaar

‘Op basis van onze opdracht kunnen we stellen dat de introductie van een veilige biobrandstof in de binnenvaartsector door alle partijen wordt gewenst. Wel dient deze brandstof uitvoerig te worden getest in een praktijkproef’, schrijft het onderzoeksbureau. In zijn rapport schetst Panteia de grote lijnen van een dergelijke proef. Belangrijke voetnoot daarbij is, dat de proef minimaal een jaar moet duren. Daarom werd geadviseerd oktober 2023 als uiterlijke startdatum van een proef te kiezen, want op 1 januari 2025 komt de Europese RED III en geldt een bijmengverplichting.

Hoe moet de proef er uit zien? ‘Tijdens de praktijkproef dient conventionele fossiele diesel (B0) te worden vergeleken met een toekomstbestendige blend van biodiesel (minimaal B10). De praktijkproef dient plaats te vinden met schepen die over twee hoofdmotoren met gescheiden brandstofsystemen beschikken’, schrijft Panteia. ‘In deze praktijkproef dient B0 met B10 vergeleken te worden en wanneer dit probleemloos blijkt te gaan, wordt geadviseerd hogere blends te testen. We adviseren IenW hiervoor budget vrij te maken en gelet op de hoeveelheid benodigde schepen en de duur van de proef, schatten wij in dat dit circa 500.000 euro gaat kosten. De proef dient te worden begeleid door onafhankelijke deskundigen.’

Uit de ‘Verzamelbrief Maritieme Zaken’ die minister Harbers eind januari naar de Kamer heeft gestuurd, blijkt dat nog geen proef gaande is. ‘Naar aanleiding van de resultaten uit dit rapport, verkent IenW de komende tijd welke faciliterende rol zij kan vervullen bij de totstandkoming van een praktijkproef’, schrijft de minister. ‘Daarbij wordt gekeken of aangesloten kan worden bij reeds lopende initiatieven met FAME. Een actieve samenwerking met verschillende sectorpartijen is in alle gevallen een belangrijke randvoorwaarde.’

PVV-Kamerlid Hidde Heutink sprak zich in het commissiedebat maritiem op 8 februari uit tegen een praktijk proef. ‘FAME is funest voor een binnenvaartschip. Geen praktijkproef doen. Stoppen met het idee van biobrandstof in de binnenvaart.’ Harbers stelde dat uit de onderzoeken blijkt dat – wanneer er goed voor de motor wordt gezorgd – biobrandstof geen problemen oplevert. ‘Maar toch is het goed om een proef te doen. Dan kunnen we vaststellen of het een probleem is of technisch mogelijk is. We moeten de zorgen wel serieus nemen.’

‘Good housekeeping’ Tijdens het Scheepsmotorenevent 2023 vertelde de VT Group en FinCo Energies over het gebruik van fame aan boord van de bunkertanker Vlissingen. In het kader van een test heeft de Vlissingen op B100 gevaren. Geen bijmenging, maar 100% biobrandstof. Die proef is goed verlopen en nu gaat de rederij meerdere schepen op een bijmenging laten varen, B10 of B15. ‘Wat betreft FinCo wilden we de binnenvaartschippers ook laten zien dat FAME niet zo eng is. Door te laten zien dat het zelfs in de pure variant kan’, vertelde Bas Goedegebuure destijds. ‘Het valt en staat allemaal wel bij “good housekeeping”. Daar moesten we bij de proef ook even aan wennen. Goed om te weten is, dat wanneer je voor het eerst op Fame gaat varen het handig is de tank eerst schoon te maken. Fame zorgt dat vuil in de tank loskomt. Denk ook aan het tijdig vervangen van de brandstoffilters.’

Proef of niet, het ministerie heeft een belangrijke rol voor biobrandstof voor ogen. Het ministerie kijkt momenteel of het mogelijk is een emissielabel te verplichten. Doel is dat de binnenvaartvloot in 2030 een gemiddeld label B heeft. ‘Om de Nederlandse binnenvaartvloot in 2030 over een gemiddeld emissielabel B te laten beschikken zal een grote hoeveelheid biobrandstof (HVO) beschikbaar moeten zijn, omdat de toepassing van zero-emissie technologieën op grote schaal naar verwachting pas vanaf 2035 zal plaatsvinden’, schreef de minister daarover in de Actieagenda binnenvaart.

