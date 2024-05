Oudste stoomschip van Berlijn vaart nu elektrisch

De Kaiser Friedrich is van oorsprong een dubbelschroever. Het voer bijna 80 jaar op de Berlijnse wateren, voordat het in 1967 werd omgebouwd tot woonschip met kantoorruimte. In 1986 kocht het Duitse Technologiemuseum het historische vaartuig en bracht haar terug in de vaart als oorspronkelijke staat. Jarenlang kwamen gasten aan boord en maakte het schip historische rondvaarten door de stad, totdat de exploitatie te duur werd. De stoomketels hadden zo’n 150 liter diesel per uur nodig om de stoommachines aan de gang te houden. Het schip lag een tijd doelloos in Berlijn, tot ze te koop werd aangeboden.

In 2022 kochten Volker Marhold en Julius Dahmen het schip. Zij hadden beiden ervaring met de ombouw van historische schepen naar elektrische voortstuwing. In nauwe samenwerking met Torqeedo, dat elektromotoren levert, werd de conversie naar een elektrisch aandrijfsysteem met twee Deep Blue 50 kW binnenboordmotoren en een 400 kWh Deep Blue accubank uitgevoerd door werf SET in het Duitse Genthin.

Tour

Dankzij de elektromotoren kan het schip weer betaalbare stadstours varen. Sinds maandag 13 mei zijn bezoekers weer welkom aan boord. ’s Avonds verandert het passagiersschip in een varende biertuin tijdens een 3,5 uur durende Oud-Berlijnse bieravond.

