Bremen overweegt bouw haventerminal voor CO2-overslag

Klimaatdoel

Er moet komende herfst een besluit worden genomen over de bouw van een terminal in Bremen voor de overslag van kooldioxide (CO2). Dat zegt het ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Bremen. Bedoeling is de CO2 te verschepen naar opslaglocaties in de Noordzee, mogelijk in het Noorse deel van de Noordzee.