Dali had dag voor aanvaring brug Baltimore twee elektrische mankementen

Het containerschip dat eind maart de Francis Scott Key Bridge in Baltimore deed instorten, kampte kort voor de botsing tweemaal met elektrische problemen. Dat melden de Amerikaanse autoriteiten in een voorlopig rapport.

De Dali vertoonde de dag voor het ongeval twee elektrische mankementen tijdens onderhoud in de haven van Baltimore, blijkt uit het onderzoek van de National Transportation Safety Board (NTSB). Het is nog niet duidelijk of die mankementen invloed hebben gehad op de noodlottige botsing een dag later, aldus de NTSB.

De botsing met de brug in Baltimore kostte zes arbeiders die herstellingswerken uitvoerden het leven. Het laatste lichaam werd pas vorige week gevonden.

De autoriteiten hebben maandag een deel van de brug gecontroleerd opgeblazen om het gezonken containerschip vrij te maken.