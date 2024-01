Containervervoer binnenvaart met schrikbarende 40% onderuit

Het vervoer van containers per binnenvaartschip is vorig jaar onverwacht gekelderd met 37%. In 2022 werd 47,1 miljoen ton per container vervoerd, in 2023 daalde dit naar 29,5 miljoen ton.

Dat blijkt uit onderzoek van Pantei in opdracht van Infrastructuur en Waterstaat. Vooral Duitse bedrijven kozen ervoor vracht over de weg te transporteren vanwege de onvoorspelbare waterstanden in de Rijn. Dit heeft reverse modal shift in werking gezet. In hele binnenvaart is het totale vrachtvolume in 2023 5% gedaald, van 301 miljoen ton naar 286 miljoen ton.

Panteia verwacht dat de binnenvaart nog een paar moeilijke jaren tegemoet gaat. Pas na 2028, wanneer er bijvoorbeeld nieuwe overslagpunten zijn gebouwd en de bouwsector herstelt van de stikstofcrisis, voorspellen de onderzoekers weer groei voor de binnenvaart.

Groeiverwachtingen beperkt

In 2022 had de binnenvaart veel last van laagwater op de Rijn. In 2023 was dat niet het geval, maar de vracht keerde niet terug naar het water, en dat wordt ook niet verwacht voor de toekomst. ‘De groeiverwachtingen zijn beperkt. Er vindt reverse modal shift plaats van het water terug naar de weg voor containers’, aldus de onderzoekers.

De onderzoekers vinden dit opvallend, omdat de markt voor containermarkt jarenlang groeide voor de binnenvaart. Tussen 2017 en 2022 groeide die van 39,5 miljoen ton naar 47,1 miljoen ton. Eerder werd gedacht dat het in 2023 richting de 50 miljoen ton zou gaan, maar het bleef steken op 29,5 miljoen ton. Voor de periode tot 2028 wordt nog steeds een groei van ongeveer 1% per jaar verwacht.

Wat betreft droge lading was er ook een dip in 2023, omdat er minder kolen en bouwmaterialen werden vervoerd. Ondanks minder transport van chemische producten, bleef het vervoer van vloeibare producten met tankschepen in 2023 stabiel. Deze dalingen komen door de economische neergang en minder goederenexport naar Duitsland.

