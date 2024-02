Gezocht… Schipper veerpont

Want?





Hoe vaak per dag maak je de oversteek, en hoeveel auto’s vervoeren jullie jaarlijks?





Dat klinkt als lucratieve business.



Wij zijn één van de weinige veerbedrijven die goed renderen. Dat komt natuurlijk ook door de ligging van de Hoeksche Waard onder de rook van Rotterdam. Deze regio is slechts aan de oostkant ontsloten. Er bestaan jarenlange plannen voor een tunnel aan de westzijde, maar de kosten lopen al in de vele miljarden. Door de stikstofdiscussie en strengere milieunormen lijkt een verlenging van het A4-tracé hier verder weg dan ooit. Wij ontsluiten dus de westkant van de Hoeksche Waard. Hoe zijn de werktijden?



Je werkt in een ploeg van vier schippers gemiddeld 39 uur per week, in twee shifts: van 5:00 tot 10:00 uur ’s ochtends én 7:00 tot 23:00 uur ’s avonds, en van 10:00 tot 19:00 uur overdag. Draai je de ochtend- én avonddienst, dan hebben we slaapaccommodatie beschikbaar op de veerpont. Zijn schippers of oud-schippers per definitie geschikt voor deze vacature?



Op zich wel, hoewel varen op een veerpont voor schippers vrij onnatuurlijk is. Je vaart niet vooruit door een vaargeul, maar steekt de rivier dwars over. Een groot deel van de tijd bestaat uit aanmeren, dat moet je wel kunnen natuurlijk. En zoals gezegd: goed opletten. Het belangrijkste vind ik motivatie: je moet zin hebben om dit te doen. Dan komt het wel goed. Je krijgt een interne opleiding die zo’n zes weken duurt. Daarna ben je in staat om zelfstandig te varen.



Is deze vacature iets voor jou? Of heb je vragen, neem dan contact op met: Veerbedrijf Hoorweg BV

info@thequeenjacqueline.nl

Twaalf keer per uur, 17,5 uur per dag tussen 5:30 en 23:00 uur, 365 dagen per jaar, met uitzondering van Oudjaarsdag. We hebben plek voor achttien auto’s en vrachtwagens, en kunnen alles overzetten. Gemiddeld brengen we dagelijks drieduizend voertuigen naar de overkant, dan heb je het over een miljoen voertuigen per jaar. Het is bij ons extra druk bij file en ook zodra de Heinenoordtunnel dicht zit.