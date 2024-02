Gedecimeerde Eurokottervloot vist buiten de 12-mijlszone

Kustzone verlaten

De Nederlandse Eurokotter heeft zijn populariteit verloren. Waren er in de jaren ’80 dik 50 in bedrijf, nu vissen er nog slechts zes. Met een maximale lengte van 24 meter was de Eurokotter een populair kottermodel om met de boomkor binnen de 12-mijlszone op tong en schol te vissen. Maar de vissers zagen zich gedwongen de kustzone te verlaten.