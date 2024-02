‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’

Afgelopen week las ik op één van de sociale media-kanalen de reacties onder een nieuwsbericht van Schuttevaer. De toon die ik daar las was hard, gericht op het belachelijk maken van de ander en negatief. Eén van de nog mildere reacties was: ‘U snapt er dus helemaal niets van, wat een domme opmerking’. Een reactie van een schipper op een andere schipper.

Dit lees ik niet alleen onder berichten van de Schuttevaer, maar ook op LinkedIn en in Facebook-groepen. Betrek in die groepen vooral de pleziervaart er niet bij, want dan wordt er helemaal losgegaan.

Lieve lezers, we hebben het over een kwestie van meningsverschil, andere denkwijze, invalshoek, eventueel gebaseerd op eigen ervaringen. Je hoeft en kunt het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar moet je daarom de ander afzeiken?

Verharding

De wereld verhardt. Dat is een trend die al langer gaande is en ook wel vaker in het nieuws voorbij komt. Die verharding zie ik dan ook jammer genoeg terug in de scheepvaartwereld. En dan vraag ik mij af waarom?

Om een gezonde toekomst voor de scheepvaart te kunnen garanderen, staan wij met z’n allen de komende jaren voor grote uitdagingen. Wat voegt het dan toe om lijnrecht tegenover elkaar te gaan staan, terwijl we onderliggend in grote lijnen allemaal hetzelfde willen?

Namelijk laten zien dat de binnenvaart, behalve een onmisbare schakel, ook de meest fantastische en innovatieve tak van de logistieke sector is, met een vleug nostalgie. Een tak waarin misschien veel meer mensen zouden willen werken als ze zouden weten hoe breed het spectrum is van alle verschillende werkzaamheden.

Ik ben van mening dat als we elkaar voortdurend vliegen afvangen, of in scheepstermen gezegd ‘elkaar de loef afsteken’, dat we dan een verkeerd beeld geven van onze sector. Er wordt met regelmaat geklaagd dat de politiek niet genoeg voor ons doet of ons als sector niet serieus neemt. Maar als we elkaar al niet eens serieus nemen of respecteren, waarom zouden anderen dat dan moeten doen?