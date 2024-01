Nieuw jaar, nieuwe uitdagingen

Column

We zijn al weer aanbeland in een nieuw jaar en ik zou dan nu mijn goede voornemens met jullie kunnen delen. Alleen goede voornemens vind ik zelf niet alles vatten. Liever kijk ik even terug. Vooral naar mooie momenten, maar zeker ook naar leerzame momenten. Dit doe ik om van te leren, valkuilen te herkennen en van daaruit doelen op te stellen.