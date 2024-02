Vijf expertisebureau’s zeggen per direct samenwerking met NBKB op

De bureau’s geven aan dat zij geen basis voor wederzijds vertrouwen zien. Sinds 26 oktober is de NBKB geschorst door de Raad voor de Accreditatie (RvA) Sindsdien hebben de aangesloten expertisebureau’s geen inspecties voor NBKB meer kunnen uitvoeren. Voor veel van deze bedrijven betekent dit een enorme financiële aderlating en de bedrijven zeggen dat zij niet anders kunnen.

JP Survey schrijft op Linkedin ‘na de ontstane situatie zijn de nodige acties ondernomen, echter hebben deze niet geleid tot het opheffen van de schorsing.’ Juist vandaag (7 februari) heeft de RvA een audit gehouden bij de NBKB. Deze audit moet duidelijk maken of de ‘non-conformiteiten’ bij NBKB zijn opgelost. Als dat het geval is, wordt de schorsing opgeheven.

Zowel Bestevaer als JP Survey willen geen nadere toelichting geven op hun besluit. Zij verwijzen naar hun verklaring op Linkedin. Daar schrijven JP Survey en Bestevaer: ‘Uit gesprekken met betrokken partijen en recente berichtgeving is gebleken dat er geen basis voor wederzijds vertrouwen meer is. Dit heeft ons doen besluiten om de overeenkomst te ontbinden.’

JP Survey schrijft verder ‘op dit moment is het niet duidelijk of, en zo ja wanneer, wij onze certificerende werkzaamheden kunnen hervatten. Wij blijven ons in ieder geval inzetten voor de markt en blijven druk in de weer met onze overige werkzaamheden.’

