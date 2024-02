NIBC: kennis van de scheepvaart, korte lijnen en echt partnerschap

NIBC is al meer dan 50 jaar een betrouwbare financiële partner voor scheepseigenaren en investeerders binnen de maritieme sector. De bank financiert ook klanten in belangrijke maritieme steden als Athene, New York en Singapore, maar is vooral actief in Noordwest-Europa en heeft een stevige basis in Nederland. ‘Daar hebben we een lange historie en stevige wortels’, vertelt Michael de Visser, directeur scheepvaart bij NIBC.

De Visser: ‘De Nederlandse markt is belangrijk voor ons. We zijn een echte financieringsbank, en bieden op maat gemaakte financieringsoplossingen voor de scheepvaart vanaf € 10 miljoen tot ongeveer € 50 miljoen per transactie.’ Zijn bank signaleert de ontwikkeling dat partijen met een paar schepen vaak tussen wal en schip vallen, qua financiering van nieuwe projecten.

‘Die komen misschien niet aan de bak bij de grootbanken. Traditionele financiers lijken in de scheepvaart op te schuiven naar het financieren van veel grotere ondernemingen. Voor die categorie kunnen wij als NIBC een mooi alternatief zijn. We staan misschien soms iets minder op de radar omdat we niet op betalingsverkeer gericht zijn en geen vestigingen door het land hebben. Maar ik denk dat wij met onze lange ervaring in scheepvaartfinanciering een mooie partner kunnen zijn. NIBC is bankbreed een echte asset financier. Niet alleen in scheepvaart, maar bijvoorbeeld ook in de hypotheekmarkt en in digitale infrastructuur.’

Groeistrategie en vernieuwing

De scheepvaartdirecteur van NIBC ziet dat veel rederijen die een paar schepen bezitten aan een consolidatie- en professionaliseringsslag zijn begonnen. ‘Het commerciële management wordt steeds professioneler. Er wordt vaak met strategische partijen samengewerkt, ook qua investeerders. We vinden dat wij een belangrijke rol kunnen spelen als partner van zulke rederijen bij hun groeistrategie. Er zijn mooie combinaties te maken tussen scheepseigenaren, private investeerders en wij als financieringsbank.’

‘Rederijen met een groeiambitie beschikken in deze kapitaalintensieve sector niet altijd over voldoende liquiditeit om die groei te bewerkstelligen, terwijl er genoeg geld in de markt is op zoek naar een goed rendement. Maar je moet wel de juiste partijen weten te vinden. Bovendien snappen wij ook dat er nog wel wat oudere schepen in de markt gefinancierd moeten worden, waar andere financiers meer naar jongere schepen opschuiven. Soms zijn er schepen die via retrofit verder kunnen gaan vergroenen, maar ook daarvoor is natuurlijk een investering nodig.’

‘Ik denk dat er qua vergroening van de maritieme sector nog veel meer te winnen valt dan alleen het bestellen van nieuwbouwschepen. Bovendien weet iedereen in de scheepvaart: als er te veel nieuwe schepen op de markt komen, ontstaat er een correctie en lopen veel financiers en investeerders weer weg. Dus het is de kunst om gebalanceerd te vernieuwen. Dat betekent ook inzetten op vergroening van de bestaande vloot. NIBC is niet alleen gespecialiseerd in het financieren van nieuwe aankopen, maar ook in herfinanciering van bestaande schepen en andere maritieme objecten en het doorvoeren van moderniseringen.’

Partnerschap

Bij NIBC ligt de nadruk op de wat gangbaardere scheeptypes, zoals chemicaliëntankers, gastankers en droge ladingschepen. Voornamelijk in de zeescheepvaart, maar de bank kijkt momenteel voorzichtig naar de mogelijkheden in de binnenvaart. De Visser: ‘De binnenvaart speelt een belangrijke rol in het logistieke proces en ook hier zien we steeds meer partijen die voor hun financieringsvraag ten aanzien van groei of vergroening bij NIBC aankloppen, omdat ze te groot of te klein voor andere financiers zijn. Wij bieden klanten een echt partnerschap, denken mee en bieden snelle en eerlijke feedback over wat we wel of niet kunnen betekenen. ‘

Korte lijnen

Waarom klanten voor NIBC kiezen als financier? Directeur Michael de Visser weet het antwoord op die vraag wel. ‘Ons onderscheidend vermogen zit met name in het feit dat we een hele platte organisatie zijn. We zijn een professionele partij met 600 werknemers. Dankzij de relatief kleine organisatie zijn de lijnen kort en kunnen we snel handelen. Daar zit denk ik de grote kracht van NIBC; dat we geen grote corporate zijn, maar een kleine ondernemende bank. De risicoafdeling zit hier verderop bij ons op de gang. Een bank ook die samen met de klant probeert een oplossing te bedenken en dat heel snel kan doen. Een afwijzing kan er dus af en toe ook snel zijn, maar vaak proberen we dan toch nog om samen een oplossing te zoeken.’

‘Die snelheid kan ook uitkomst bieden als klanten op de korte termijn omhoog zitten qua financieringsoplossing. Dan zijn de kosten wellicht iets hoger, maar bieden we toch uitkomst met een snelle maatwerkoplossing. Bij NIBC verdwaal je in elk geval niet in een grote, gelaagde organisatie en krijg je snel contact met de beslissers. Een ander voordeel van onze relatief kleine organisatie en ervaring in de scheepvaart, is dat we al onze klanten kennen en goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de markt. We hebben een team met veel seniorcollega’s die al lang in het vak zitten. Daardoor kunnen we echt meedenken met scheepseigenaren. Klanten hebben dat vaak snel genoeg door, dat ze bij NIBC echt met een sparringpartner aan tafel zitten.’