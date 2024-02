Ook jongste vlaggenstaat heeft geen kust en zeehaven

Eswatini

Wie zonder veel vragen zijn schip wil onderbrengen bij een vlaggenstaat, kan sinds kort terecht in Eswatini. Dit Afrikaanse landje, tot voor kort bekend als Swaziland, opende recent een registratiekantoor. Het is niet het enige land dat heeft ontdekt dat optreden als vlaggenstaat een profijtelijke business is. Lloyd’s List in Londen waarschuwt dat deze ontwikkeling kwalijke gevolgen kan hebben.