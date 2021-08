Schuttevaer Premium Opmerkelijk: bergstaatje San Marino opent scheepsregister Facebook

SAN MARINO 28 augustus 2021, 09:00

San Marino heeft geen meter kustlijn. Ook zijn er voor zover bekend geen scheepseigenaren in San Marino die schepen nu noodgedwongen elders in de wereld hebben moeten registreren. Toch begint het bergstaatje in het noordoosten van Italiƫ een eigen scheepsregister. De internationale maritieme vakbond ITF stelt vraagtekens.