Deze week in de nieuwe Schuttevaer: NBKB verder onder druk, KBN luidt noodklok

In de nieuwe Schuttevaer uitgebreid aandacht voor het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB). Nu vijf expertisebureaus een dag voor de audit het vertrouwen hebben opgezegd komt de geschorste partij verder onder druk. Ondertussen luidt Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) de noodklok over de ‘dreigende crisis’ die dit tot gevolg heeft.

Het NBKB noemt de stap van vijf expertisebureaus om de samenwerking eenzijdig op te zeggen ‘onverantwoord richting de markt’. ‘Dit draagt zeker niet bij aan het proces van het opheffen van de schorsing’, schrijft het NBKB in een verklaring. De bureaus geven aan dat zij geen basis voor wederzijds vertrouwen zien. Sinds 26 oktober is het NBKB geschorst door de Raad voor Accreditatie (RvA). Sindsdien hebben de aangesloten expertisebureaus geen inspecties voor NBKB meer kunnen uitvoeren. Voor veel van deze bedrijven betekent dit een enorme financiële aderlating en de bedrijven zeggen dat zij niet anders kunnen.

KBN luidt ondertussen de noodklok over deze situatie. ‘NBKB staat op het randje van de afgrond door het massale vertrek van inspecteurs en expertisebureaus‘, schrijft de branchevereniging. En daarmee staat het tijdige certificeren van de binnenvaartvloot op het spel. KBN eist onmiddellijke actie van de minister. KBN-voorzitter Ad Koppejan: ‘Als de overheid geen verantwoordelijkheid neemt voor haar wettelijke taken, dreigt er in de zomer een grote crisis in de binnenvaart omdat schepen zonder benodigd certificaat stil komen te liggen met gevolgen voor desbetreffende schippers, rederijen, maar ook voor de Nederlandse economie.’

Verder aandacht voor biobrandstoffen. Er is een grote praktijkproef met biodiesels zoals FAME in de binnenvaart nodig om het imagoprobleem van deze brandstoffen te verhelpen. Dat stelt onderzoeksbureau Panteia in zijn eindrapportage over dit onderwerp, die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eind januari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Demissionair minister Mark Harbers zei in het commissiedebat dat zo’n proef op komst is.

Wageningen Marine Research gaat onderzoeken of vissen op garnalen in de Waddenzee met ankerkuilen en korven een alternatief kan zijn voor de boomkor met klossenpees. Het haalbaarheidsonderzoek heeft zowel een ecologisch als economisch aspect.

Freek van IJken (1960) en zijn vrouw Betty van IJken-Van der Mheen (1960) varen als zetschippers op de Stad Nijkerk 1 (54 x 6,62 meter, 513 ton, 500 pk Cummins) van veevoerfabrikant De Heus. Daarnaast was Freek 33 jaar secretaris van de afdeling Utrecht van Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, later Koninklijke BLN-Schuttevaer. Was, want Freek heeft zijn lidmaatschap opgezegd, hoewel hij in 2022 nog tot erelid was benoemd. Lees hier waarom.

