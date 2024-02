Offshore-servicebureau MCS in Britse handen

MCS werd zes jaar geleden opgericht. Het bedrijf is gespecialiseerd in het coördineren van personeel dat op offshore-projecten werkt. Vanuit de Marine Coordination Control Room op Terschelling sturen de 35 medewerkers van MCS ook schepen aan die betrokken zijn bij het overzetten en ophalen van werknemers die werkzaamheden op offshore-projecten uitvoeren. Binnen OEG gaat MCS onderdeel uitmaken van de divisie Renewables (OEGR) waarmee het bedrijf zijn positie binnen de Europese offshore windsector wil versterken.

Sterke expansie

MCS werkt voor de grotere offshore-aannemers zoals DEME en Van Oord. Het afgelopen jaar werd aan vier windprojecten tegelijk gewerkt, zegt Doeksen. Hij noemt de flexibiliteit die zijn bedrijf kan bieden een van de belangrijke eigenschappen van MCS.

Voor OEG is het al de 12e overname sinds het bedrijf zich in 2020 sterker op markt voor groene energie begon te richten. Het doel is marktleider te worden. Over MCS schrijft OEG in het persbericht over de overname dat het MCS-team ‘een schat aan ervaring en talent met zich meebrengt’ waarmee het bedrijf zijn positie in de markt versterkt. OEG zag de omzet vorig jaar met 35% groeien van 322 miljoen dollar in 2022 naar 434 miljoen dollar in 2023. De groei is voor een groot deel bereikt door overnames. Het afgelopen jaar werden vijf branchegenoten ingelijfd.

MCS blijft werken vanuit het controlecentrum op Terschelling. Managing director Jens Doeksen zegt dat de overname onder andere betekent dat hij en zijn collega’s regelmatig naar het hoofdkwartier bij Aberdeen zullen afreizen.