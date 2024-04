Voorwaardelijke straf voor stuurman die tegen tuig van vissersschip voer

Het ongeval deed zich voor op 31 juli 2022 even na middernacht. De tweede stuurman was sinds 4 juni aan boord, voor het eerst als tweede stuurman. Tijdens de reis over de Keltische Zee ontwaarde hij in het donker een vissersschip. Door een inschattingsfout voer hij vervolgens met de coaster waarop hij stuurde, de Douwe S., tegen de boom van het vissersschip.

De stuurman gaf tijdens de zitting toe dat hij fout was geweest. De matroos met wie hij de wacht deed, had nog gezegd dat hij beter de kapitein kon waarschuwen. Maar dat advies had hij in de wind geslagen. Net als de Colregs, de algemene bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee. De tweede stuurman bood tijdens de zitting alle betrokkenen zijn excuses aan. Hij kreeg een boete van 500 euro opgelegd, wel helemaal voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

Lees ook: Tuchtcollege behandelt zaak Douwe S. Lees ook: Ook opvarende kan met klacht terecht bij Tuchtcollege voor de Scheepvaart