Gezocht… Accountmanager

Titel: Accountmanager

Bedrijf: Hoenderop

Standplaats: Ridderkerk

Sector: Binnenvaart

Werver: Paul Kriesels, commercial director

Een accountmanager beheert bestaande klanten en trekt nieuwe business aan. Waar ligt in deze functie de nadruk?

We hebben onlangs al nieuwe mensen aangenomen die zich meer richten op het aantrekken van nieuwe business. De focus van de nieuwe collega zal daarom komen te liggen op het relatiebeheer van bestaande klanten. Wel is het zo dat we werknemers in hun kracht proberen te zetten. De ene accountmanager is happig op nieuwe business, de andere is beter in beheer. Daar houden we rekening mee.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

Je maakt voor een week zo efficiënt mogelijk een planning van de af te leggen bezoekrondes. Afhankelijk van bijvoorbeeld de aard van de gesprekken, de grootte van het bedrijf en de regio zijn dit meer of minder bezoeken. Het einde van de dag besteed je aan de administratieve afhandeling hiervan. Denk aan de terugkoppeling naar collega’s in de binnendienst, maar ook het opvolgen van vragen van klanten en het opstellen van offertes.

Wie zijn jullie klanten en wat verkopen jullie?

We leveren aan een breed netwerk van dealers die de eindgebruiker in de binnenvaart en visserij bedienen. Klanten zijn ook scheepswerven, zowel reparatie- als nieuwbouwwerven, en daarnaast doen we een stukje jachtbouw. In totaal leveren we ruim 12.000 artikelen voor reparatie, onderhoud maar ook bijvoorbeeld scheepsinventaris.

12.000 artikelen, dan moet je wel een beetje verstand van de binnenvaart hebben.

Het is niet zo dat je alle producten uit je hoofd moet kennen, maar het is zeker wel een pre als je affiniteit met de binnenvaart hebt. Je moet wel enigszins weten hoe het er op een schip qua housekeeping aan toegaat. Overigens krijg je de tijd om daarin te groeien en kun je altijd terugvallen op een ervaren binnendienst. De accountmanager staat er niet alleen voor.

Waarom is Hoenderop zo’n leuk bedrijf en dit een leuke functie?

Het is ontzettend leuk hoe bedrijven in de maritieme sector Hoenderop ontvangen. Je hebt in bepaalde sectoren wel eens bedrijven die met een bordje aangeven dat vertegenwoordigers niet welkom zijn of slechts op afspraak mogen binnenkomen. Wij krijgen daarentegen overal een warm welkom. Het zou goed kunnen dat dit te maken heeft met wat we uitstralen: we zijn geen bedrijf waar je meteen wordt afgerekend op targets. Natuurlijk vieren we ook graag onze successen, en sturen we bij waar nodig, maar dat doen we wel vanuit een bepaalde rust en oplossingsgerichtheid. Misschien klinkt de benaming van de functie – accountmanager – in die zin té resultaatgedreven. We zijn op zoek naar een commerciële teamplayer. Die weet: dit doen we met elkaar. Daarmee voelt dit familiebedrijf echt als een warm bad.

www.hoenderop.nl voor meer informatie over deze vacature. Het familiebedrijf uit Ridderkerk heeft op dit moment ook vacatures voor verkoopmedewerker binnendienst en administratief medewerker inkoop. Voor inhoudelijke vragen over de vacatures kun je mailen naar Paul Kriesels en Martine Hoenderop via Geïnteresseerd? Kijk opvoor meer informatie over deze vacature. Het familiebedrijf uit Ridderkerk heeft op dit moment ook vacatures voor verkoopmedewerker binnendienst en administratief medewerker inkoop. Voor inhoudelijke vragen over de vacatures kun je mailen naar Paul Kriesels en Martine Hoenderop via werken@hoenderop.nl