Geertruid-Adriana voor het eerst als twinrigger op schol

De afgelopen weken is de ruim 42 meter lange kotter bij Padmos in Stellendam van een nettenrol voorzien. De eerste reis voerde naar het hoge noorden, waar in de Noorse zone op schol werd gevist. De kotter heeft vorige week vanuit Stellendam proefgevist en stoomde daarna op naar Scheveningen, waar de puntjes op de i werden gezet. Maandagmiddag 13 mei vertrok de Geertruid-Adriana naar de noord.

Enkele jaren geleden maakte de ARM-20 ook al scholreizen, maar dan met de bokken. Toen werd aangeland in de Eemshaven. Voordeel van twinriggen is vooral het lagere gasolieverbruik.

Inktvis

In de winter kan de ARM-20 ook op inktvis vissen, net als de TX-43 Biem van der Vis van VOF B. Marijs & Zn die begin dit jaar van een nettenrol is voorzien. Deze kotter heeft de afgelopen maanden met de borden op inktvis gevist, maar is nu ook naar de Noorse zone vertrokken voor schol. Beide kotters zijn vaste aanvoerders op visafslag Scheveningen.

Overigens zat het de eerste visreis in de Noorse zone voor schipper en bemanning van de ARM-20 niet mee. Er ontstonden problemen met de aandrijving van de nettenrol, die niet op zee konden worden verholpen. Schipper Marijs: ‘We zaten net lekker in een visserijtje, toen we de visreis moesten onderbreken. In de korte tijd dat we hebben gevist, hebben we toch nog 12 ton vis gevangen.’

Na een stoom van 35 uur liep de ARM-20 maandagmiddag Scheveningen binnen, waar de vis zal worden verkocht. Na reparatie vertrekt de ARM-20 weer naar de Noorse zone.

