De nieuwe Schuttevaer is uit: Rijkswaterstaat krijgt onderhoud niet op orde en Van der Plas laat vissersharten sneller kloppen

Deze week in de nieuwe Schuttevaer aandacht voor de staat van de Nederlandse vaarwegen. Rijkswaterstaat laat in het jaarverslag weten dat de kans op onverwachte stremmingen hoog blijft. Verder: ladingeigenaren halen Happy Star binnen en Caroline van der Plas doet vissersharten sneller kloppen.

Het lukt Rijkswaterstaat niet de vaarwegen te onderhouden, laat staan te verbeteren. Gepland onderhoud loopt vertraging op en verschillende projecten zijn op pauze gezet. ‘De kans op onverwachte stremmingen blijft hoog’, zo waarschuwt het jaarverslag van Infrastructuur en Waterstaat. Binnenvaartschippers zijn toenemend ontevreden over de staat van de vaarwegen.

De meeste Nederlandse politieke partijen wil dat Europa de accijnsvrijstelling voor de binnenvaart afschaft. Dat blijkt uit de verkiezingsprogramma’s voor de Europese verkiezingen van 6 juni. Maar de grootste partij in de peilingen, de PVV, is tegen. De Akte van Mannheim uit 1868, waarin de accijnsvrijstelling voor de beroepsvaart is geregeld, staat al langer onder druk. In de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november vorig jaar bleek al dat die Akte niet meer onaantastbaar was. De programma’s voor de Europese verkiezingen van 6 juni leveren eenzelfde beeld op.

Het Nederlandse chemieconcern Nobian maakt voor het vervoer van zout en chemicaliën graag en veel gebruik van de binnenvaart. Maar met name het aanstaande ontgassingsverbod en laagwater tasten de concurrentiepositie van vervoer over water aan. ‘Het is van groot belang dat de binnenvaart betrouwbaar blijft.’

Dat het aangekondige nieuwe kabinet visserij wil terugbrengen in de naam van het ministerie van LNV valt heel goed bij veel Nederlandse vissers. Zij voelden zich verlaten en kregen de ene na de andere harde klap te verwerken. De naamswijziging naar Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) was een belofte van Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB). Voorzitter Jan de Boer van de actiegroep EMK is er heel erg blij mee, maar geeft tegelijkertijd aan gematigd positief te zijn. ‘De sector heeft de afgelopen jaren nogal wat voor de kiezen gekregen.

Geladen met 10 sleepboten is het 156-meter lange zware-ladingschip Happy Star van BigLift Shipping zondag 20 mei onder grote belangstelling Rotterdam binnengelopen. ‘Het dek staat helemaal vol, er past geen muis meer bij’, vertelt walkapitein Johannes van der Mark van de Amsterdamse rederij BigLift, onderdeel van de Spliethoff Group, terwijl we aan boord stappen van een supersnelle RIB in de Rotterdamse Veerhaven.

Stofwolken die ontstaan bij diepzeemijnbouw-activiteiten zijn op grote afstand zichtbaar in het water. Het grootste deel daalt echter al snel weer neer. Dat blijkt uit promotieonderzoek van marien geoloog Sabine Haalboom (NIOZ) op de bodem van de Stille Oceaan. ‘Dat water is van nature kraakhelder, dus diepzeemijnbouw zou een grote impact kunnen hebben op het diepzeeleven’, stelt Haalboom in haar proefschrift.

