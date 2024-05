Laagwater en ontgassingsverbod tasten concurrentiepositie binnenvaart aan

Betrouwbaarheid in het geding

Het Nederlandse chemieconcern Nobian maakt voor het vervoer van zout en chemicaliën graag en veel gebruik van de binnenvaart. Maar met name het aanstaande ontgassingsverbod en laagwater tasten de concurrentiepositie van vervoer over water aan. ‘Het is van groot belang dat de binnenvaart betrouwbaar blijft.’