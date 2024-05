Rijkswaterstaat krijgt onderhoud niet op orde

Volgens demissionair minister Mark Harbers (VVD) is er onvoldoende geld voor vaarwegonderhoud. Dat is mede te wijten aan forse budgetoverschrijdingen bij nieuwbouwprojecten zoals de nieuwe zeesluis in Terneuzen (126 miljoen) en de verruiming van de Twentekanalen (54 miljoen) als gevolg van tegenvallers, hogere materiaal- en personeelslasten en personeelstekorten.

Schippers ontevreden

Ondertussen neemt de ontevredenheid hierover onder schippers toe, zo blijkt uit het Belevingsonderzoek binnenvaart 2023 van Rijkswaterstaat onder 686 schippers. Van hen is 37% ronduit ontevreden over het vaarwegbeheer. Twee jaar eerder was dat nog 22%.

Slecht vaarwegonderhoud komt ook het meest naar voren als schippers wordt gevraagd naar knelpunten. Schippers pleiten voor preventief onderhoud, om storingen te voorkomen.

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) maakt zich grote zorgen, zegt vice-voorzitter Johan Sipsma. Afgelopen week lag hij nog stil met zijn schip Avanti vanwege een storing bij de Krammersluizen. ‘Steeds meer bruggen en sluizen worden op afstand bediend. Gaat er iets mis, dan moet er iemand van de technische dienst naartoe reizen en lig je stil. Niemand die dat vergoedt.’

Het probleem speelt bij veel kunstwerken. ‘Vrijwel iedere schipper ligt regelmatig stil. Zo valt sluis Weurt voortdurend uit, maar ook in Grave en Sint Adries zijn geregeld storingen.’

Ook de Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) ziet het fout gaan. ‘De vlag hangt er niet goed bij’, zegt Peter Schaberg van KBN. De brancheorganisatie is geregeld in gesprek met Rijkswaterstaat en attendeert Tweede Kamerleden op het probleem. Gehoopt wordt dat de volgende regering in elk geval de basiskwaliteit van de vaarwegen op orde brengt.

Hoofdlijnenakkoord

Uit het nieuwe hoofdlijnenakkoord tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB blijkt dat de partijen zich bewust zijn van de problematiek. Ze stellen zich ten doel ‘minimaal de benodigde basiskwaliteit van de bestaande waterwegen’ te waarborgen. ‘Bij voldoende personeel, vergunningsruimte en middelen, worden de gepauzeerde projecten opgepakt, waaronder de Volkerak- en Kreekraksluizen, vaarweg IJsselmeer-Meppel en de bevaarbaarheid van de IJssel.’

Dat was ook de lijn van het demissionaire kabinet. Hoeveel geld wordt uitgetrokken voor vaarwegonderhoud is echter nog niet uitgewerkt.

