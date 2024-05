Van Oord aan de slag met groot windmolenproject Duitsland

Dat project bestaat uit vier windparken die komen te liggen in het Duitse deel van de Noordzee. Van Oord zal daarvoor de komende jaren in totaal 104 funderingen voor windmolens plaatsen. Nordseecluster moet vanaf 2029 voldoende stroom gaan leveren om jaarlijks 1,6 miljoen Duitse huishoudens van stroom te voorzien.

In april vorig jaar werd al bekend dat Van Oord een voorlopig contract had gekregen voor het project, dat op 35 kilometer ten noorden van het Duitse Waddeneiland Juist ligt. Het bedrijf zal daarbij zijn nieuwe installatieschip Boreas inzetten dat nu nog in aanbouw is. Financiƫle details over de klus werden niet gemeld door Van Oord.