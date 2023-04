Eerste Wärtsilä methanol-motoren voor Boreas van Van Oord

Van Oord kleurt groen

Van Oord zet zich al een tijdje in om de CO2-uitstoot te verminderen en in 2050 CO2-neutraal te zijn, in lijn met het Akkoord van Parijs. Ongeveer 95% van de CO2-voetafdruk van Van Oord kan aan de vloot worden toegeschreven. De meeste vooruitgang kan daarom worden geboekt door te investeren in groene schepen en dus alternatieve brandstoffen.