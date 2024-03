Baggeraar Van Oord boekt recordomzet en verdubbelt winst

‘De mondiale inflatie keerde terug naar een normaler niveau, waardoor een deel van de kostendruk in 2021 en 2022 als gevolg van ernstige verstoringen van de toeleveringsketen, werd verlicht. Ook hadden we geen last meer van aan corona gerelateerde reisbeperkingen of quarantainevereisten’, schrijft het bedrijf in een toelichting bij de jaarcijfers.

Volgens Van Oord is er door de aanpassingen die nodig zijn om klimaatverandering het hoofd te bieden, de energietransitie en de daarbij behorende behoefte aan maritieme infrastructuur, meer vraag naar de diensten van het bedrijf. Dat leidde tot een recordomzet van 2,9 miljard euro. De nettowinst steeg van 60 miljoen euro in 2022 naar 127 miljoen euro vorig jaar.

Schiphol

Vertrekkend topman Pieter van Oord gaf meer dan 15 jaar leiding aan het familiebedrijf en in april neemt zijn neef Govert van Oord de leiding over. Zelf gaat hij aan de slag als topman van Schiphol. ‘De overgang van de vierde naar de vijfde generatie van de Van Oord-familie markeert een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van ons bedrijf’, zegt de vertrekkende Van Oord bij de jaarcijfers. Zijn neef Govert werkt sinds 2002 bij het familiebedrijf en heeft onder meer in het Midden-Oosten, Spanje en Brazilië gewerkt.