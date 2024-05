Koning Willem-Alexander ‘stapt aan boord’ in nieuwe simulatorcentrum Marin

De koning kreeg een rondleiding langs de verschillende simulatoren, waarmee het Marin onderzoek gaat doen. Denk daarbij aan varen op alternatieve brandstoffen en hoe om te gaan met een alsmaar drukker wordende Noordzee. Ook kan het Marin situaties die zich hebben voorgedaan, bijvoorbeeld aanvaringen, nabootsen om ervan te leren. Dit deed het Marin voorheen in een simulatorcentrum uit 1992, waarvan de hardware intussen is verouderd.

Tekst gaat verder onder de foto

Het nieuwe simulatorcentrum bestaat uit verschillende simulatoren. De grootste – een large motion-simulator – zit in een bol met een diameter van 16 meter. In die bol staat een brug van 4,50 bij 5,50 meter op een hexapod. Ook is er een Full Mission Bridge-simulator. Waar drie losse simulatoren werken als één grote simulator. Daardoor is het voor bemanningen mogelijk samen te werken op de simulator. Ook staan er vier multipurpose-simulatoren, die kunnen fungeren als simulator voor alle denkbare schepen.

De koning stapte aan boord van nog een andere simulator: de Fast Small Ship-simulator. ‘Dat hadden we van tevoren al een beetje gehoopt’, laat hoofd simulatie Arno Bons weten. Bons zegt ‘apetrots’ te zijn dat het centrum nu echt open is. ‘En alle simulatoren werkten goed tijdens de rondleiding van de koning. Daar ben ik blij om.’

Het Marin was al begonnen met de eerste onderzoeken in het nieuwe centrum. De rest van de dag krijgen de andere genodigden de kans een kijkje te nemen bij een van de vele nieuwe simulatoren. Die kans had Schuttevaer een paar weken geleden al. Lees hier over de rondleiding van Arno Bons door het toen nog niet officieel geopende centrum.