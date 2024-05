MF Shipping Group onder leiding van fleet director Erik Zwijghuizen

Zeerederij

Scheepsmanager MF Shipping Group in Farmsum heeft sinds kort een fleet director, Erik Zwijghuizen (52). De functie is in het leven geroepen, omdat CEO Karin Orsel sinds 1 januari voorzitter is geworden van de Europese redersvereniging ECSA. Om ervoor te zorgen dat de dagelijkse operatie en continuïteit gewaarborgd blijven, is Zwijghuizen benoemd.