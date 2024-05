Strohm levert buizen voor olieproject Guyana 

Buizenfabrikant Strohm BV in IJmuiden heeft een derde miljoenencontract binnengehaald om buizen te leveren voor de offshore-activiteiten van ExxonMobil Guyana. Het is de grootste order in de 16-jarige geschiedenis van het bedrijf.

Strohm zal zijn zogeheten thermoplastische composietbuis (TCP) voor het exploratieproject van de oliegigant leveren. Deze buizen worden gemaakt van koolstofvezel en PA12-polymeer en worden geïnstalleerd op waterdieptes van meer dan 1600 meter en kunnen een druk van 10.000 psi aan.

Er zullen in totaal 24 jumpers voor de oliewinningsactiviteiten in Guyana worden geleverd, waar ExxonMobil voor de kust minimaal 12 miljard vaten olie heeft gevonden. De vezelversterkte thermoplastische buizen worden bij de vestiging van Strohm in IJmuiden geproduceerd en daarna verscheept naar Zuid-Amerika. Daar zullen ze op maat worden gesneden.

70 geleverde jumpers

In 2022 kreeg Strohm al een eerste opdracht van ExxonMobile, gevolgd door een tweede medio 2023. ‘Dit brengt het totaal aantal geleverde jumpers op ruim 70’, zegt Gavin Leiper, die verantwoordelijk is voor de activiteiten van Strohm in een groot deel van de Amerikaanse regio.

Strohm is marktleider in volledig verlijmde thermoplastische composietbuizen. De lichtgewicht, zeer sterke en corrosiebestendige buizen bieden operationele voordelen bij hernieuwbare energie en conventionele olie- en gastoepassingen en zijn kostenbesparend. De jumpers worden vooral gebruikt voor water- en gasinjectie.

