Holland Shipyards verlengt portaalkraan heavy liftschip Svanen

De portaalkraan van Van Oord’s heavy lift installatieschip Svanen is 25 meter hoger geworden na de plaatsing van een door Holland Shipyards gebouwd 1200 ton wegend A-frame. De hoogte van de kraan steeg hierdoor naar 125 meter.

De plaatsing van het portaal werd in één nacht uitgevoerd door Mammoet Schiedam die daarvoor een 200 meter hoge kraan gebruikte, een van de grootste ter wereld.

Naast de vergroting van de kraan, omvat de upgrade van de Svanen nog een aantal zaken. Zo worden de hijshaken gemoderniseerd, waarmee het hefvermogen groeit van 3000 naar 4500 ton. De pilegripper voor het vastgrijpen van monopile fundatiepalen wordt ook aangepast om hogere lasten te kunnen hanteren. Verdere aanpassingen maken het schip geschikt voor de installatie van de nieuwste generatie windturbines.

Tekst gaat verder onder de foto.

De Svanen is in het derde kwartaal van 2024 klaar voor gebruik.

Enorm trots

‘We zijn enorm trots dat we een van de grootste staalconstructies uit onze geschiedenis hebben gebouwd voor de uitbreiding van Van Oords Svanen, inclusief de levering van nieuwe wooneenheden’, zegt Marco Hoogendoorn, commercieel directeur bij Holland Shipyards. ‘Dit project vereiste niet alleen uitzonderlijke precisie in engineering, maar stelde ons ook voor aanzienlijke logistieke uitdagingen. Dankzij de buitengewone toewijding en samenwerking van alle betrokken teams hebben we deze technische mijlpaal met succes gerealiseerd.’

Tekst gaat verder onder het beeld

Volgens Maarten Loman, projectmanager voor de modificatie van de Svanen voor Van Oord draagt het schip al sinds het begin van de energietransitie bij aan de ontwikkeling van offshore windparken. ‘De Svanen werd oorspronkelijk ingezet voor de bruggenbouw. Na een aanzienlijke upgrade in 2017 voor het plaatsen van windturbinefundaties, ondergaat het nu verdere verbeteringen om de komende jaren nog veel meer funderingen voor offshore windparken te kunnen blijven installeren. Vanwege de wereldwijde vraag naar duurzame energie ontwikkelt de technologie van windparken zich snel, waarbij de turbines voortdurend in omvang toenemen.

De succesvolle bouw en snelle plaatsing van het A-Frame en de samenwerking tussen Van Oord, Holland Shipyards en Mammoet is een fraai staaltje van Nederlands maritiem vakmanschap.’