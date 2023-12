Van Oord versterkt Svanen voor volgende generatie windturbines

Van Oord’s heavy-lift installatieschip Svanen krijgt een flinke upgrade. Zo wordt onder meer de portaalkraan met 25 meter verhoogd tot zo’n 100 meter, waarmee het schip klaar is voor de volgende generatie windturbines. De verlenging van de portaalkraan, de meest in het oog springende upgrade, maakt de Svanen een van de grootste heavy-lift installatieschepen ter wereld.

De verhoging van de kraan, met een eigen gewicht van 1200 ton, wordt gebouwd bij Holland Shipyards en geïnstalleerd met behulp van een 200 meter hoge Mammoet-kraan.

Naast portaalverlenging omvat het upgrade-programma ook een upgrade van de hijshaken, waardoor de hijscapaciteit toeneemt van 3000 ton naar 4500 ton. Ook is een upgrade van de grijper voorzien om grotere lasten aan te kunnen en een upgrade van de structuur van het schip om die geschikt te maken voor de nieuwste hamerafmetingen.

De aanpassingen zullen plaatshebben op verschillende locaties in Nederland, voornamelijk in de regio Rotterdam. De verbeterde Svanen zal in het derde kwartaal van 2024 operationeel zijn.

Wereldwijde behoefte

Arnoud Kuis, managing director Offshore Wind: ‘Vanwege de wereldwijde behoefte aan duurzame energie gaat de technologie voor windparken snel vooruit en worden turbines steeds groter. De upgrade van de Svanen bereidt ons voor op deze schaalvergroting’.

De Svanen, Zweeds voor ‘staart’, werd in 1991 bij Grootint in Zwijdrecht gebouwd, toen in opdracht van Ballast Nedam en ontworpen voor de bouw van de Grote Beltverbinding in Denemarken. Opvallend detail is, dat bij de bouw de brug, de motoren en de lieren van de Ostrea werden gebruikt, het beroemde hefschip dat dienst deed bij de aanleg van de Oosterscheldekering (1969-1976). Sinds 2014 is de Svanen bij Van Oord in dienst.