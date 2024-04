De nieuwe Schuttevaer is uit: streep door verplicht emissielabel en een varende escaperoom

Het verplichte emissielabel voor de binnenvaart is van de baan. Juridisch blijkt het plan niet haalbaar. Het demissionaire kabinet zet in op REDIII als alternatief. En ook maakt zet het de wens door om de sector onder EU-ETS2 te brengen. Verder in de nieuwe Schuttevaer: een varende escaperoom voor veiligheidstrainingen en veel kritiek op Amsterdamse halvering riviercruisevaart.

De nieuwe Schuttevaer opent met het nieuws dat er een streep is gezet door een verplicht emissielabel voor de binnenvaart. De maatregel blijkt juridisch niet uitvoerbaar. Het demissionaire kabinet kiest nu voor een alternatieve manier om uitstoot te reduceren via REDIII. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) kijkt nog naar mogelijkheden voor een Europees emissielabel. Maar dat proces verkeert in een pril stadium. Ook wil het kabinet de binnenvaart onder EU-ETS2 brengen.

Verder wordt de nieuwe Wet Zeevarenden niet aangepast, als het aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ligt. De SGP en BBB hadden om opname van een bepaling in de wet gevraagd, die het mogelijk maakt de nationaliteitseis voor officieren zonodig snel te versoepelen. Overigens vindt Nautilus een dergelijke versoepeling ‘compleet onnodig’.

Spanning en sensatie op directievaartuig Vredebest. Op deze varende escaperoom leren professionals op een originele manier alles over cybersecurity, safety, overstromingen of ondermijning. ‘Dit schip heeft echt historie en is eigenlijk zelf ook een soort escaperoom, want ik moet nog steeds uitvogelen waar alle leidingen en kabels voor zijn’, aldus kapitein Frank Kastelein.

In Amsterdam roeren belanghebbenden zich over het plan van het college van burgemeester en wethouders om het aantal riviercruiseschepen dat de stad aandoet binnen vier jaar te halveren. ‘We jagen bijna 250.000 mensen die respectvol met onze stad omgaan de stad uit’, stelde Nico Evers, vice-voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, tijdens een persconferentie. Meer reacties en het antwoord erop van wethouder Hester van Buren (PvdA), lees je in de nieuwe Schuttevaer.

Een technisch hoogstandje vult deze week de techniek pagina’s. Het is Nederlandse ingenieurs en betonexperts als eersten gelukt om een onderhoudsvrije sluisdeur te produceren van ultra-hogesterktebeton (UHSB). Dit materiaal is 10 keer sterker en stukken elastischer is dan normaal beton. De FDN Group werkte vijf jaar aan de ontwikkeling van de deuren, in samenwerking met ontwerpers van de provincie Groningen.