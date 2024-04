Amsterdam wil aantal riviercruiseschepen halveren

Leefbaarheid

Als het aan de gemeente Amsterdam ligt, mogen in 2028 alleen de 1150 duurzaamste riviercruises aanmeren en gaan er 271.000 bezoekers per jaar minder vanaf een riviercruise de binnenstad in. Vorig jaar deden nog 2125 riviercruises de hoofdstad aan. Het is één van de maatregelen die het gemeentebestuur neemt om overtoerisme tegen te gaan, de leefbaarheid voor bewoners te verbeteren en de uitstoot en drukte in de stad te verminderen.