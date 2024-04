FDN ontwikkelt onderhoudsvrije sluisdeur van beton

Onderhoudsvrij

Het is Nederlandse ingenieurs en betonexperts als eersten gelukt om een onderhoudsvrije sluisdeur te produceren van ultra-hogesterktebeton (UHSB). Dit materiaal is 10 keer sterker en stukken elastischer is dan normaal beton. Het gewicht van de sluisdeur is gelijk aan het gewicht van een stalen of houten deur, zodat een UHSB-deur niet alleen geschikt is voor nieuwe sluizen, maar ook deuren van bestaande sluizen kan vervangen.