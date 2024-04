Andere Rijnoeverstaten voeren ontgassingsverbod binnentankvaart 1 oktober in

Het verbod op varend ontgassen in de binnentankvaart gaat in Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Zwitserland op 1 oktober dit jaar in.

Hoewel Zwitserland het gewijzigde CDNI-verdrag al op 22 december 2023 ratificeerde, was het nog even wachten tot duidelijk werd wanneer het daadwerkelijk zal ingaan. Zwitserse burgers hebben namelijk de mogelijkheid een referendum aan te vragen bij wetswijzigingen, waar ze 100 dagen de tijd voor hebben. Die termijn verstreek donderdag 18 april, en daarmee staat niets meer in de weg om de inperking van varend ontgassen in de zes landen tegen te houden.

Drie fases

De Zwitserse akte van bekrachtiging zal geheel volgens protocol door de permanente vertegenwoordiger van het land op 23 april 2024 om 10:30 uur worden ‘neergelegd bij de depositaris’ van het CDNI in Straatsburg. Dan gaat de afgesproken periode van zes maanden in voordat de nieuwe regels van kracht worden, op 1 oktober 2024 dus.

Het ingaan van het verdrag gaat in drie fases, waarbij telkens verschillende stoffen worden verboden om naar de lucht te ventileren. In fase I zijn dit onder meer benzeen en aardoliedestillaten.

Nederland voert de eerste fase van het ventilatieverbod al op 1 juli dit jaar in. Daarmee worden vier gevaarlijke stoffen landelijk verboden om naar de open lucht te ventileren. Momenteel zijn er alleen enkele provinciale verboden voor sommige stoffen, en een landelijk verbod op ontgassen van benzine op basis van de Europese benzinerichtlijn.

Het ministerie wilde fase II van het verbod gelijktijdig invoeren, maar dat gaat niet lukken. De Raad van State moet eerst nog om advies worden gevraagd. Het ministerie houdt het nu op ‘zo snel mogelijk na 1 juli’. In fase II komen er nog vier stoffen bij die verboden worden om naar de open lucht te ventileren.

Lange weg

Er is een lange weg afgelegd. Al sinds 2009 wordt over een ontgassingsverbod onderhandeld. Een onderhandeling die acht jaar duurde, totdat de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) het in 2017 eens werd over het hernieuwde CDNI-verdrag, waarin varend ontgassen in drie fases moet worden afgebouwd. De ratificering door de individuele landen en overheden ging niet veel sneller, uiteindelijk was Zwitserland de laatste, in december vorig jaar.

