Steeds meer mensen willen een oldtimer op het water

Sleepbootdagen Zwartsluis

De Nationale Sleepbootdagen in Zwartsluis hadden een recordaantal aanmeldingen dit jaar. ‘We kregen last-minute nog veel nieuwe deelnemers. Het lijkt erop dat een opduwer of sleepboot bezitten echt een populaire hobby aan het worden is’, vertelt penningmeester Jeroen Troost van de organisatie. In totaal meldden 210 boten zich aan voor het evenement in het Hemelvaartweekend. Vorige edities waren er rond de 180 boten.