Scheepsbouw levert record aan containercapaciteit

Cijfers

De scheepsbouwsector heeft in 2023 wereldwijd 2,3 miljoen teu aan containercapaciteit opgeleverd, waarmee het vorige record met 37% werd overtroffen. In de eerste vier maanden van 2024 is opnieuw een record gevestigd, in die tijd werd voor ruim een miljoen teu opgeleverd. Dat zegt Niels Rasmussen, chief shipping analyst bij Bimco.