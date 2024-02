Chemship installeert VentoFoils op tanker Chemical Challenger

Op steeds meer schepen zijn vliegtuigvleugels te vinden. Niet als lading, maar als mechanische zeilen die helpen bij de voorstuwing. Het Nederlandse Econowind is met de Ventofoils een van grotere spelers in deze branche. De Nederlandse rederij Chemship liet vorig week vier VentoFoils op chemicaliëntanker Chemical Challenger installeren. Het is het eerste schip in z’n soort dat gaat varen met deze foils, zo legt CEO Niels Grotz van Chemship uit.

De groenwitte gevaartes kunnen goed doorgaan voor vliegtuigvleugels. Niet zo gek als je bedenkt dat er dezelfde soort technologie wordt toegepast als bij vleugel. De windzeilen zijn 16 meter lang. Slimme vacuümtechnologie vervijfvoudigt de kracht van de wind, waardoor een bruto windoppervlak van 900 m2 wordt gerealiseerd. Dat staat gelijk aan een denkbeeldig zeil van 30 bij 30 meter, zo legt CEO Niels Grotz uit.

‘We verwachten een brandstofbesparing van 10% procent. Dat betekent ook 10% minder CO2-uitstoot’, zegt Grotz. Bij RHB in Rotterdam zijn half februari vier VentoFoils geïnstalleerd. Hiermee is MT Chemical Challenger de eerste chemicaliëntanker ter wereld die met ondersteunende windvoortstuwing gaat varen. Het schip doet dienst op de Trans-Atlantische route tussen de Oostkust van de Verenigde Staten en het Middellandse Zeegebied.

Lichtgewicht

Deze windzeilen zijn gemakkelijk te installeren zonder versterkingen aan het schip. Ze zijn lichtgewicht, hebben een kleine ‘footprint’ aan dek en belemmeren het zicht van de bemanning niet. Met een druk op de knop kunnen zij de zeilen inklappen of opzetten als dat nodig is. Boven windkracht zeven klappen de zeilen automatisch in. Dat is wel zo veilig.’

De bemanning van de Chemical Challenger is volgens Grotz enthousiast over de zeilen. ‘Zij worden weer echte sailors.’ Grotz voer zelf 10 jaar op chemicaliëntankers van Broere Shipping. Grotz is een gepassioneerd zeiler en kwam zo in contact met directeur Frank Nieuwenhuis van Econowind.

De investering ligt rond de miljoen euro. Grotz verwacht dat de Nederlandse rederij de investering 8 jaar nodig heeft om de aanschaf terug te verdienen. De Nederlandse bank NIBC financierde de investering. Hoewel Chemship gevestigd is in Capelle a/d IJssel zijn de tankers geregistreerd op Malta. ‘Daarom konden we geen subsidie krijgen.’

Deels verwacht Grotz dat de CO2-beprijzing wel zorgt voor een sterkere businesscase van de Ventofoils. Reders betalen sinds 1 januari voor de uitstoot die gepaard gaat met het vervoer van goederen over zee van en naar Europese havens. Grotz licht toe: ‘Onze klanten vragen in toenemende mate om CO2-rapportages. Des te beter onze schepen presteren des te hoger de waardering van klanten. Minder uitstoot is niet alleen gunstig voor het milieu, je merkt het ook direct in je portemonnee.’

Hoewel Grotz rekent met 10% besparing, hoopt hij op meer. ‘We gaan op de oceaan testen. Eerst vier uur met zeilen varen, daarna zonder. En dan kijken of brandstof dat scheelt.’ Het is niet bedoeling dat de Challenger sneller gaat varen door de zeilen. De wind wordt alleen gebruikt minder brandstof te gebruiken.’

Voor dit schip verwachten Chemship een jaarlijkse CO2-reductie van 850 ton. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van ruim 500 personenauto’s.

Smeerolie

De Chemical Challenger is uitgerust met een speciale coating waardoor het schip met minder weerstand door het water glijdt. Ook wordt er speciale smeerolie van Dexoil gebruikt waardoor de motor soepeler draait. Gecombineerd met de zeilen verwacht Chemship 15% CO2 te besparen.

De windvoortstuwing is onderdeel van een groter duurzaamheidsplan. Grotz legt uit: ‘Het mooie van deze turbozeilen is dat je het aan klanten kunt laten zien. Het spreekt bij iedereen direct tot de verbeelding. Wij hopen hiermee anderen te inspireren om ook voor windondersteuning te kiezen.’

Over Chemship Chemship exploiteert een geavanceerde vloot van roestvrijstalen chemicaliëntankers. Deze vloot voorziet in het transport van vloeibare chemicaliën in bulk. Chemship bedient routes over de hele wereld, met de nadruk op de route van het oostelijk Middellandse Zeegebied naar Noordwest-Europa en de route van het oostelijk Middellandse Zeegebied naar de VS en vice versa. De Challenger is een zogeheten parceltanker met 20 verschillende tanks die onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden.