Binnenvaart moet maanden omvaren door droogzetting Julianakanaal

Het Julianakanaal wordt vanaf oktober dit jaar tussen brug Berg en de sluis in Born drooggezet. Die droogzetting duurt naar verwachting tot april/mei volgend jaar. De scheepvaart zal hierdoor fors moeten omvaren. Sommige schepen mogen per direct al niet meer door dit deel van het Julianakanaal.

Dat schrijft demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Kamer. De reden tot de droogzetting is dat het niet lukt om de damwand van de vorig jaar volgelopen bouwkuip veilig te verwijderen. ‘Het veilig verwijderen van de damwand en het uitvoeren van het noodzakelijke herstel van de bodem zonder droogzetten van het kanaal blijkt niet mogelijk’, schrijft de minister.

Daarom is besloten het Julianakanaal deels droog te zetten. ‘De verwachting is dat uiterlijk in oktober dit jaar de werkzaamheden starten. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden naar verwachting in april/mei 2025 gereed’, stelt de minister. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat weersomstandigheden, met als gevolg hoog of laagwater, effect hebben op de werkzaamheden.

Gevolgen

Het droogzetten heeft grote gevolgen voor de scheepvaart én voor de bedrijven in de haven van Stein. Deze lieten eerder al hun ongenoegen blijken over het mogelijk droogzetten. Harbers: ‘Dit zal helaas leiden tot een stremming van het doorgaande scheepvaartverkeer op dit deel van het kanaal voor een lange periode, en leiden tot een aanzienlijke impact op de (economische) omgeving van het Julianakanaal. Bedrijven blijven in principe bereikbaar, maar scheepvaart zal hierdoor fors moeten omvaren.’

Op de omvaarroute ligt keersluis Limmel. Wanneer die sluis gesloten zou worden is de haven van Stein compleet onbereikbaar. ‘Rijkswaterstaat zal zorgdragen voor

een maximale beschikbaarheid van Keersluis Limmel tijdens de werkzaamheden’, schrijft de minister.

Directe maatregelen

Naast het droogzetten van het deel van het Julianakanaal in oktober, worden er ook per direct maatregelen genomen. ‘Sinds 29 september 2023 hebben zich rondom de versmalde vaarweg ter hoogte van de bouwkuip, acht geregistreerde scheepvaart gerelateerde veiligheidsincidenten voorgedaan.’ Die incidenten vonden plaats ondanks de al genomen voorzorgsmaatregelen, zoals een maximale vaarsnelheid en verkeersbegeleiding.

‘In de periode tot afsluiting van het Julianakanaal voor de scheepvaart zal nog een aantal aanvullende maatregelen genomen worden voor verdere beheersing van het veiligheidsrisico gedurende de periode tot de daadwerkelijke start van de werkzaamheden’, kondigt Harbers aan. Zo mogen lege en half beladen schepen zonder actieve boegschroefbesturing voortaan bij een windkracht van 3 of meer niet meer de bouwkuip passeren, dienen duwbakken “met de stompe kant naar voren” te varen en zal een tweede schip ten behoeve van actieve scheepvaartbegeleiding 24/7 ingezet worden. Daarmee wordt het kanaal in feite nu al gedeeltelijk afgesloten voor bepaalde typen schepen, bij windkracht 3 of meer.’