Chemelot: ‘Julianakanaal kan niet maanden dicht’

Drooglegging

Om verruimingswerkzaamheden aan het Julianakanaal uit te voeren, wordt een deel van het kanaal tussen de brug in Berg aan de Maas en de sluis in Born tijdelijk gestremd voor scheepvaart. Over een lengte van 3 kilometer wordt het kanaal maandenlang volledig drooggezet om veilig en verantwoord te kunnen werken. ‘Hinder vanwege het omvaren zal helaas onvermijdelijk zijn’, zegt Rijkswaterstaat. Industrieterrein Chemelot bij Geleen maakt zich grote zorgen over de voorgenomen maandenlange afsluiting en de gevolgen daarvan voor de haven in Stein.