De nieuwe Schuttevaer is uit: betere balans nodig in binnenvaart en Harbers kijkt naar compensatie

De binnenvaart moet veranderen om aantrekkelijk te blijven voor jongeren, dat stellen de CCR en de Europese Commissie. In de nieuwe Schuttevaer aandacht voor hun analyse. Verder het laatste nieuws over de ingestorte brug in Baltimore en over de drooglegging van het Julianakanaal.

De binnenvaart moet veranderen om aantrekkelijk te blijven voor jongeren. Zij stellen andere eisen aan de beroepsuitoefening en willen een goede balans tussen werk en privé. Dat komt naar voren in een arbeidsmarktanalyse van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Europese Commissie. Behalve gebrek aan opvolgers, kampt de hele sector met een groot personeelstekort en dat loopt door vergrijzing alleen maar verder op. Tegelijkertijd kiezen jongeren steeds minder vaak voor de binnenvaart vanwege de arbeidsomstandigheden

De Amerikaanse autoriteiten hebben de gegevens vrijgegeven van de Voyage Data Recorder (VDR) van het containerschip Dali dat de Francis Scott Key-brug in Baltimore verwoestte. Uit de opnames blijkt dat tussen de eerste stroomuitval en het moment dat het schip de brugpijler ramde niet meer dan vijf minuten zat. Het schip kan niet eenvoudig onder de brugresten worden weggetrokken. Sterker nog, de berging is gestaakt nadat bekend werd dat er in de rivierbodem onder het schip een onderzeese hogedruk gasleiding ligt.

De drooglegging van het Julianakanaal is definitief. Een gesprek tussen demissionair minister Mark Harbers (IenW) enerzijds en het Limburgse bedrijfsleven en de binnenvaart anderzijds veranderde dat niet. Het gesprek ging vooral over hoe er het best met deze situatie omgegaan kan worden. Het belangrijkste nieuws: Infrastructuur en Waterstaat is bereid te praten over een compensatieregeling voor de partijen die nadeel ondervinden van de acht maanden durende drooglegging van het Julianakanaal in Limburg.

Wat een gezellige barbecue ter gelegenheid van Kerstmis had moeten worden liep aan boord van de Reggeborg uit op een bijna-ramp, waarbij zomaar doden hadden kunnen vallen. Dat blijkt uit het feitenrelaas van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart over een incident op het Nederlandse general cargo schip. Vijf officieren, onder wie de kapitein, moesten zich onlangs verantwoorden voor hun onverantwoordelijke beslissingen.

‘Ik zat op de monteursschool’, vertelt Jens Schrauwen (2001) uit het Belgische Kalmthout. ‘Mijn vader is monteur en ik had dezelfde interesse voor draaien en lassen.’ Maar de toenemende computerisering van het monteursvak zag hij niet zitten. Jens en zijn vader hebben een sleepboot als hobby, de Mea Vota, met in de machinekamer een unieke MWM RH 134 SU. Daar is weinig digitaals aan. ‘Ik heb van mijn hobby een beetje mijn werk gemaakt.’ Maar nu ontkomt hij ook in de binnenvaart niet aan de computerisering.