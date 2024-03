Harbers bereid te kijken naar nadeelcompensatie Julianakanaal

Gesprek met sector

Infrastructuur en Waterstaat is bereid te praten over een compensatieregeling voor de partijen die nadeel ondervinden van de acht maanden durende drooglegging van het Julianakanaal in Limburg. Dat maakte minister Harbers vanochtend duidelijk in gesprek met de binnenvaart en het Limburgse bedrijfsleven, laten meerdere bronnen Schuttevaer weten. De maandelijkse omvaarkosten worden geraamd op vijf miljoen euro.