Deze week in de nieuwe Schuttevaer: het laatste nieuws over Courage en Werkendam lobbyt bij Van der Staaij

Deze week in de Schuttevaer alles over het geplooide Belgische binnenvaartschip Courage. Hebo begint aan het eind van de week met drie drijvende bokken aan de flinke bergklus. Verder: Van der Staaij bezoekt Werkendam, Seafar naar de Westerschelde en een spannende proefvaart op de Waal.

Lees de nieuwste Schuttevaer hier.

Hebo Maritiemservice gaat het gezonken binnenvaartschip Courage in het zandgat van Deest bergen. Na de nodige voorbereidingen komen de bergers eind deze week ‘in volle actie’, laat Hebo aan Schuttevaer weten. Ter voorbereiding heeft Van Dijke Maritime de lading zand al uit het gezonken binnenvaartschip Courage gehaald. De 1800 ton zand is voor 95% uit het ruim geknepen, vertelt Dick van Dijke. Daarvoor zette het bedrijf uit Sprang-Capelle het kraanschip Iris in. Ook blijkt de Courage uit een bijzondere serie schepen te komen.

Tekst gaat verder onder de foto

Werkendam smacht al bijna 25 jaar naar een derde haven. Met de aanbieding van het Havenplan Werkendam aan Kees van der Staaij, kabinetsgezant voor de maritieme maakindustrie, is weer een stapje gezet om die te realiseren. Ook heeft de gemeente Altena Jaap Jelle Feenstra, voormalig Tweede Kamerlid en lobbyist voor Havenbedrijf Rotterdam, aangesteld om de derde haven op de politieke agenda in Den Haag en Brussel te krijgen.

Seafar in Antwerpen heeft van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) toestemming gekregen proeven te doen met remote varen op de Westerschelde. Het gaat om navigatie op afstand, waarbij een operator een schip bestuurt vanuit het Remote Operation Center (ROC) van Seafar in Antwerpen. Seafar is sinds 2020 bezig met op afstand bestuurde scheepvaart. Dat begon op de kanalen in Vlaanderen, maar inmiddels is er ook een bedieningscentrum in Duisburg van waaruit schepen op de Rijn kunnen worden bestuurd. Op de schepen blijft wel een beperkt aantal bemanningsleden aanwezig kunnen ingrijpen bij calamiteiten.

‘Andere schippers verketteren me’, zegt René Nieuwenhuizen die de spits Keiko uit Terneuzen ombouwde tot een moderne loft met sauna en zwembad. ‘Ik doe waar ik zin in heb en kan er nog steeds mee varen.’ Samen met zijn drie zoons toverde René het schip om tot een superappartement mét sauna en zwembad van 7,50 meter in het ruim. ‘De boot is zwart, dus de warmte blijft erin hangen en zo was het water altijd lekker op temperatuur’, vertelt René. ‘Ook al werd het ’s avonds koud. Mooie tijden waren dat. In dat warme water, kijkend naar de sterrenhemel boven ons.’ Momenteel is het zwembad leeg, maar als de gelegenheid zich voordoet wordt hij weer gevuld.

Tekst gaat verder onder de foto

Lizzie Clarijs (1996) woont sinds 2021 aan boord van de Op hoop van zegen (13,50 x 4 meter, 45 pk Perkins), een dekschuit die voor kleine transporten werd gebruikt. Over de geschiedenis van de Op hoop van zegen heeft Lizzie weinig informatie. Ze zoekt trouwens naar een andere naam. ‘Het klinkt gewoon niet echt lekker’, vindt ze. ‘Ik vind een korte naam mooier voor een schip.’ Bovendien staat het idee dat je op zegen moet hopen haar niet erg aan.