Schipper Piet Bennik rolt in bevrachting

Kielzog

Schipper Piet Bennik maakte op het laatst 55 reizen in 10 maanden. Nu is hij bevrachter en regelt zo’n 200 reizen per jaar. Bennik (1961) begon zijn binnenvaartcarrière ‘bij de nonnetjes aan de Amstelveenseweg’, want het internaat hoorde er meestal bij. Hij voer een jaar aan boord bij zijn vader Hannes op de Kempenaar Afra, leerde toen zijn echtgenote Jolanda kennen.