Peter van der Veen en Sunniva Fluitsma stoppen bij ASV

Voor Van der Veen is het door gewijzigde privé-omstandigheden niet meer mogelijk de tijd en energie in de rol te steken, die hij wel nodig acht. ‘Ik heb het drie weken geleden bij het bestuur kenbaar gemaakt. Ik kan nu niet bieden wat een voorzitter moet doen’, vertelt Van der Veen een aantal dagen na de voorjaarsvergadering. Hij blijft nog aan tot de najaarsvergadering, maar zal tot die tijd al minder doen. ‘Wel blijf ik lid van de denktank. Daar kan ik mij op een iets vrijere basis blijven inzetten.’ Van der Veen was sinds maart 2023 voorzitter.

Woordvoering

Tijdens dezelfde vergadering maakte Sunniva Fluitsma, voormalig voorzitter en nu actief als woordvoerder, eveneens bekend te stoppen. Fluitsma is bijna 20 jaar actief voor de ASV en is in de media het gezicht van de schippersvereniging. Fluitsma was actief en bekend op bijna elk dossier. ‘Ze was al wel begonnen met de overdracht van taken, maar dat bleek lastig, zolang ze er toch ook bij betrokken bleef. ‘Iedereen bleef denken: dat pakt Sunniva wel op. Daardoor was er nauwelijks sprake van een overdracht’, zegt Van der Veen.

Fluitsma is na de voorjaarsvergadering op vakantie gegaan en komt later met een reactie. Tijdens de vergadering zei Fluitsma over haar besluit: ‘Aan alles komt een eind. Ik ben 65, David (haar partner – red.) is 70. Je moet een keer stoppen’, meldt de Binnenvaartkrant.

Volgens Van der Veen gaat de ASV niet op zoek naar een nieuwe woordvoerder. ‘Er is geen tweede Sunniva en daarom gaan we het anders invullen. Het wordt meer dossiergericht. Binnen de ASV hebben bestuursleden een eigen dossier. Als de media daar vragen over hebben, dan kunnen ze bij de dossierhouder terecht.’

Op de najaarsvergadering volgt van zowel Van der Veen als Fluitsma het officiële afscheid.